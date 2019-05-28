القضاء على 3 قناصة حوثيين في الحديدة

نجح الجيش اليمني أمس الإثنين، في تحييد قناصة من ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غربي البلاد.

ونجح الجيش اليمني في القضاء على 3 قناصة حوثيين في شرق المدينة، وفق ما ذكر موقع "سبتمبر نت" أمس الإثنين.

وأكدت المصادر، أنه القناصة الثلاثة كانوا أعلى أسطح مبان سكنية محيطة بجولة الحلقة في شارع الخمسين.

وتأتي هذه العملية بعد نجاح وحدات استطلاع الجيش اليمني في تحديد مواقع القناصة الحوثيين.