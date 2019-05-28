مقتل حوثي في إب بسبب قيامه بمهمة جبايات على التجار

قالت مصادر محلية إن حوثي لقي مصرعه كان يعمل في الجبايات من التجار وابتزازهم في محافظة إب.

وذكرت المصادر أن المواطن يدعى جلال عبدالقوي علي أحمد وكلف بتحصيل الضرائب في سوق الخميس بعزلة الأفيوش بمذيخرة إب.

وتأتي هذه الحادثة بعد أشهر من خلافات حادة بين قيادات وأجنحة المليشيا الحوثية بمذيخرة حول الجبايات المالية وتطورت حد الاشتباكات المسلحة بين قيادات محلية أدت إلى مقتل عاصم شاكر المليكي.

وتفرض مليشيا الحوثي الإنقلابية منذ مطلع رمضان الجاري إتاوات وجبابات مالية كبيرة على تجار إب في جميع المديريات تحت مسمى الواجبات الزكوية ومسميات أخرى انعكست سلبا على أسعار المواد الغذائية والسلعية بشكل غير مسبوق ، في الوقت الذي تسببت الصراعات الداخلية حول الإتاوات المالية داخل أجنحة المليشيا الانقلابية التي تحكم سيطرتها على محافظة إب، تسببت في مقتل وإصابة العشرات في نزاعات مستمرة.