انتحار طالب يمني في الهند بعد وفاة خطيبته

انتحر طالب يمني في الهند بعد ان تعرض لصدمة عاطفية نتيجة لوفاة خطيبته.
وقالت مصادر ان الطالب ظل شهر كامل بعد وفاة خطيبته منعزلا في شقته في منطقة اندار براد متاثرا بوفاة خطيبته.
وقام الطالب قبل انتحاره بكتابة رسالة قال فيها : لا تخبروا امي اني قتلت نفسي وأنا سأذهب لرؤية خطيبتي.
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