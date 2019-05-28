صنعاء.. التحالف يستهدف تحصينات المليشيا في المجاوحة بنهم

استهدفت مقاتلات التحالف العربي، في وقت متأخر من مساء أمس، مواقع وتحصينات للمليشيا في مديرية نهم بصنعاء.
وقالت مصادر قبلية إن المقاتلات الحربية قصفت تحصينات للمليشيا في منطقة المجاوحة بالمديرية.
وأضافت أن القصف جاء بعد تحليق مكثف في أجواء المديرية التي تشهد، منذ أيام، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين.
وشن التحالف، صباح اليوم، سلسلة غارات على معسكر جربان في سنحان جنوبي صنعاء.
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