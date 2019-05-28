السيد الحوثي يشدد على أهمية تحصين المجتمع من شائعات العدو

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكد قائد الثورة على أهمية تحصين المجتمع من تأثير الإعلام، ومن ثأثير الشائعات والدعايات.

وشدد السيد عبدالملك الحوثي على ضرورة التماسك والحصانة الفكرية والثقافية المسبقة تجاه الوسائل التي يعتمد عليها الأعداء، منوهاً الى أن حمل الوعي المسبق يحصن المجتمع من التأثر بالدعايات والشائعات

واشار في محاضرتة الرمضانية التي بثتها قناة المسيرة مساء الاثنين الى أن العدو يستفيد بأشكال متعددة من عملية الإلهاء والصرف عن الأولويات الرئيسية، والإشغال للناس في اهتماماتهم، وفي أخذهم وردهم وكلامهم على أشياء أخرى، بعيداً عن الأشياء الرئيسية.

وقال : المجتمع الذي يعيش حالة التأثر بالشائعات والدعايات، ويعتمد على سوء الظن، ويتقبل الأفكار الخاطئة مجتمعٌ يسهل على الأعداء ضربه وتفكيكه والتأثير عليه في مواقفه، وصرفه عن الاهتمامات والقضايا الكبيرة، وتصبح بالتالي وسيلةً للسيطرة عليه بكل بساطة، وهذا ما لا يريده الله لنا.