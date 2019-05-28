انتقالي المهرة يقيم مأدبة إفطار بمديرية قشن

أقامت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي، في محافظة المهرة، مساء الاثنين، مأدبة افطار جماعي، بمديرية قشن، وذلك في إطار الحوار الجنوبي-الجنوبي، الذي دعت إليه رئاسة المجلس الانتقالي، حضره القائم بأعمال رئيس القيادة المحلية بالمحافظة حسّان مهدي، وعدد من قيادات السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية ومشايخ وأعيان المديرية.

وعقب الإفطار، التقى القائم بأعمال رئيس القيادة المحلية بالمحافظة الأستاذ حسّان مهدي، بالعديد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية ومشايخ وأعيان مديرية قشن، للتحاور معهم ومناقشة العديد من القضايا والمستجدات التي تشهدها المحافظة والجنوب عموما.

وخلال اللقاء، أكد حسّان مهدي رئيس لجنة الحوار والقائم بأعمال رئيس القيادة المحلية على أهمية الحوار الجنوبي الذي دعت إليه رئاسة المجلس الانتقالي مع مختلف القوى والأحزاب والمكونات الجنوبية والشخصيات الإجتماعية والسياسية ومشايخ وأعيان تحت سقف الدولة الجنوبية.

داعيا الجميع إلى المشاركة للوصول إلى توافق جنوبي على مختلف القضايا التي تشهدها المحافظة، وكذا العمل على توحيد الصف والمضي قدما نحو استعادة الدولة الجنوبية الفيدرالية.

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وأكد حسّان على استيعاب الجميع في المجلس الانتقالي والعمل مع الشخصيات الاجتماعية والسياسية والشباب والمرأه والشيوخ في التوسعة الجديدة دون إقصاء وتهميش للآخرين.

واختتم حديثه بالترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن الجنوب في مختلف الميادين والجبهات،مشيدًا بالانتصارات التي حققتها المقاومة الجنوبية من خلال التصدي لميلشيات الحوثي في مختلف جبهات الجنوب والضالع من جانبهم، أشاد الحاضرون بالبدور البارز الذي يقوم به المجلس الانتقالي الجنوبي وإطلاقهز لمبادرة الحوار الجنوبي-الجنوبي ، مؤكدين بأن أبناء قشن مع مطلب الشعب الجنوبي باستعادة دولته الجنوبية.

حضر جلسة الحوار كل من، محمد حسين الجدحي، عضو الجمعية الوطنية، وصالح احمد سعدان، رئيس القيادة المحلية بمديرية قشن، والاستاذ مجاهد عفرار رئيس الإدارة حقوق الإنسان بالمحافظة، وأعضاء لجنة الحوار الجنوبي بالمحافظة، الأستاذ طلال بايعقوب رئيس الإدارة المالية، وخالد طه الإدارة الثقافية، وامين حسن رئيس إدارة الشباب والطلاب، وعدد من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي.