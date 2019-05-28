ضبط شحنتين من الحشيش والمخدرات بمأرب في طريقها إلى صنعاء

أعلنت السلطات في محافظة مأرب ضبط شحنتين جديدتين من الحشيش المخدر كانتا في طريقهما إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي .
وذكرت أنه تم ضبط الشحنة الأولى التي تبلغ 43 كيلوجراما في منطقة "آل شعفة" بمأرب، فيما تم ضبط الثانية في إحدى النقاط بمحور "قانية"، الواقعة بين محافظتي مأرب والبيضاء، حسب المصدر.
وسبق أكثر من مرة أن تمكنت السلطات الامنية في مارب ضبط شاحنات حشيش ذاهبة لصنعاء ما يشير على تدفق هذه التجارة الخطرة الى مناطق تسيطر عليها المليشيا.
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