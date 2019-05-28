معين عبدالملك يصل إلى العاصمة الكينية نيروبي

وصل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، إلى العاصمة الكينية نيروبي، للمشاركة في أعمال اجتماعات الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تحت شعار "الابتكار لتحسين مستوى المعيشة في المدن والمجتمعات".

وكان في مقدمة مستقبلي رئيس الوزراء لدى وصوله الى مطار نيروبي الدولي، وزير السياحة الكيني نجيب بالعلاء، والقائم باعمال السفارة اليمنية لدى نيروبي عبدالسلام العواضي، وعدد من المسؤولين.

واصطحب وزير السياحة دولة رئيس الوزراء الى صالة التشريفات، حيث اجريا نقاشات ودية تطرقت الى العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين والحرص المتبادل على تعزيزها وتطويرها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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وعبر الدكتور معين عبدالملك، عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة.. منوها بالمواقف الكينية الداعمة للشرعية اليمنية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

ومن المقرر ان يحضر رئيس الوزراء الحوار الاستراتيجي عالي المستوى والذي سيناقش تسريع تنفيذ الاجندة الحضرية التي تبنتها الامم المتحدة في ٢٠١٧م، بما في ذلك الدول التي تعيش صراعات.

كما سيناقش الحوار سبل تمكين الدول التي تعيش صراعات من وضع خطط حضرية شاملة لبرامج اعادة الاعمار وبما يحقق تنمية مستدامة.