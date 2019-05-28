شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على قيادي بارز في الحراك الجنوبي مقتولا داخل شقة بعدن ( صورة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - وأكد ناشطون من أبناء مدينة عدن، في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بأنه عُثر على جثة الناشط في الحراك الجنوبي “ياسر مصايب” مقتولا بداخل شقة سكنية في منطقة عمر المختار مديرية الشيخ عثمان، قبل إبلاغ السلطات المحلية هناك.

وكانت قد اعتقلت مليشيا الاحتلال الإماراتي الناشط “مصايب” في أبريل ٢٠١٧، وتم الإفراج عنه بعد أن خرج أبناء منطقة المنصورة بتظاهرة احتجاجية تطالب مليشيا الاحتلال بالإفراج عنه.

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من جهته اتهم مالك حساب “أبوقصي ابن أبين البار” في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” جنود تابعين لوزير داخلية هادي في عدن أحمد الميسري، باغتيال الناشط في الحراك الجنوبي في حي عمر المختار بعد أن استدراجه من منزله والتخلص منه في إحدى الشقق السكنية.