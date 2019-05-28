شكرا لقرائتكم خبر عن مكرمة ملكية لليمنيين المقيمين في الملكة منها نصيبا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلقت إدارة السجون في منطقة القصيم سراح 35 مستفيدا من العفو الملكي، بمناسبة شهر رمضان المبارك، خلال الفترة من 7 إلى 13 رمضان الحالي (12 إلى 18 مايو) في سجون المنطقة الثلاثة.

وأوضحت صحيفة “سبق” السعودية أن إطلاق سراح المسجونين في المنطقة جاء في سجون مدينة بريدة، ومحافظتي عنيزة والرس.

وأكد وكيل إمارة المنطقة لحقوق السجناء صالح بن محمد البرادي، أن لجان العفو مستمرة في دراسة قضايا النزلاء .

وأكدت مصادر مطلعة ان القرار سيشمل كافة اليمنيين المقيمين على اراضي المملكة والمسجونين على ذمة قضايا غير جسيمة .