شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المشتركة تقلب موازين المعركة رأسًا على عقب و تشن هجوم معاكس عنيف في الضالع .. وهذه تفاصيل آخر التطورات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية مساء الإثنين محاولة تسلل لمسلحي مليشيا الحوثي باتجاه صامح شمال قعطبة شمال المحافظة وشنت هجوما معاكس على مواقع الحوثيين في الدوير في ذات المنطقة. وقال اركان اللواء الرابع احتياط العقيد - عبدالسلام القحطاني في تصريح صحفي "أن القوات المشتركة قامت بعملية استدراج للحوثيين الى صامح ثم تم الانقضاض عليهم وشن هجوم معاكس". واكد القحطاني أن القوات المشتركة تقدمت في الهجوم المعاكس الى الدوير وقامت بمطاردة من تبقى من الحوثيين الى باب غلق من جهة صامح والتقدم الى تبة خزان القفلة وبيت العذربي.

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