شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عجز الشرعية .. مليشيا الحوثي تعلن توفير هذه الخدمة في مختلف محافظات الجمهورية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أبدى الحوثيون استعدادهم لتحسين خدمتي الإنترنت والاتصالات في جميع المحافظات اليمنية.

ويفرض الحوثيون سيطرتهم على قطاع الاتصالات والإنترنت الذي يدر عليهم مبالغ مالية طائلة، في وقت عجزت الحكومة الشرعية من تحرير الاتصالات والإنترنت من قبض الحوثيين.

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وجاء إعلان الحوثيين خلال لفاء جمع رئيس المجلس السياسي للجماعة مهدي المشاط، ووزير الاتصالات الحوثي، مسفر النمير، وفق وكالة “سبأ” بنسختها الحوثية.



وأعلنت الحكومة عن إطلاق خدمة عدن نت، في محاولة لإيجاد خدمة إنترنت جديدة، غير أنها ظلت محدودة في عدن، وسط تبادل اتهامات بالفساد والفشل.