شاهد صور مذهلة .. صنعاء كما لم تراها من قبل

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عدن - ياسمين التهامي - هطلت أمطارا غزيرة على أحياء متفرقة من العاصمة صنعاء وتدفقت السيول الجارفة من عده مناطق بأمانة العاصمة في مجرى سائلة صنعاء الذي يقع وسط المدينة القديمة، وفاض المجرى عن آخره.



واندفعت المياه نحو منازل المدينة التاريخية الملاصقة للمجرى من الجانبين.



وتشهد العاصمة صنعاء ومنذ أيام أمطاراً غزيرة بشكل مستمر على طول ساعات النهار، حيث عانت بعض الأحياء السكنية المنخفضة من كوارث بيئية كبيرة جراء تدفق السيول على تلك الأحياء التي تفتقر إلى أدنى مشاريع التصريف المائي حال نزول الأمطار.



ومن بين الأحياء التي شهدت كوارث كبيرة "حي مذبح" شمال العاصمة صنعاء حيث تدفقت كميات كبيرة من السيول من أحياء الأندلس وحارة الدقيق وكلية الطب بجامعة صنعاء وشارع الستين الشمالي حيث تجمعت تلك السيول واستقرت قرب جولة "مذبح ".



وعلقت عشرات السيارات في الحي وتوقف خط مذبح إلى الستين الغربي والجنوبي بشكل كامل إضافة إلى دخول كميات كبيرة من المياة إلى المنازل المنخفضة في الأحياء القريبة من الشارع العام .



وحصل واتس نيوز على صور تظهر حجم الكارثة التي لحقت بعدد من مناطق العاصمة صنعاء بما فيها سائلة صنعاء. Advertisements

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