مقتل 12 عنصرًا من ميليشيات الحوثي في كمين للجيش الوطني

قُتل 12 من عناصر مليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران، وأُسر 15 آخرين، اليوم فى كمين نفذه الجيش الوطنى اليمنى فى منطقة العود شمال محافظة الضالع جنوبى اليمن، وفقا لـ "واس".

وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية استدرجت عناصر من المليشيا الإرهابية كانت تحاول التسلل، من منطقتى هجار، وشليل، باتجاه مواقع صامح، غربى منطقة مريس، وقرية القفلة شمالى مديرية قعطبة، مما أسفر عن مقتل 12 من عناصرها، وأسر 15 آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.

من جهة أخرى، أحبطت قوات الجيش الوطنى اليمنى مسنودة بالمقاومة الشعبية هجمات لميلشيا الحوثى الإرهابية فى عدة مواقع بآل حميقان بمديرية الزاهر فى محافظة البيضاء وسط اليمن، ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثى الإرهابية التابعة لإيران.