شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان صادم لليمنيين من شركات الطيران والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اعلنت شركة طيران الملكة بلقيس عن إلغاء رحلاتها ليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2019م للخط خرطوم عدن والعودة وعدن عمّان والعودة. نظرا لعدم حصولها على التصاريح اللازمة لتشغيل
هذا وقد تم الغاء رحلات لشركة طيران اليمنيه من سابق دون ان تعرف اسباب عدم صرف التصاريح من قبل التحالف
وقد اكدت شركة طيران بلقيس انه سوف يتم إبلاغكم بالموعد الجديد خلال الساعات القادمة
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