شكرا لقرائتكم خبر عن قناة "يمن شباب" تجبر الحوثيين على نصب شاشات عرض كبيرة بمحافظة عمران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نصبت جماعة الحوثيين المسلحة شاشات عرض كبيرة في الأسواق العامة ومداخل مدينة صنعاء تبث خطابات لعبدالملك الحوثي وبرامج من قناة المسيرة.

وقال مصدر محلي لـ اليمني الجديد أن هذه الشاشات نصبت في وسط سوق عمران وعلى مدخل المدينة في ملف صنعاء تحديداً يصاحبها مكبرات صوت غاية في الإزعاج، وتبث برامج وكلمات على مدار الساعة.

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وأشار المصدر إلى أن الحوثيين منعوا منذ بداية الشهر إقامة صلاة التراويح بشكل عام, وفي بعض المساجد تقام الصلاة دون مكبرات الصوت تماماً.

وأضاف بأن كثير من المساجد في المدينة تم إلزام القائمين عليها ببث خطابات عبدالملك الحوثي في مكبرات صوت المسجد الأمر الذي قوبل باستهجان وغضب شديد.

وختم قوله: بأن الحوثيين منزعجون من التأثير الكبير الذي خلفته قناة يمن شباب وشدة الإقبال على برامجها الساخرة كعاكس خط ومسلسل غربة البن إضافة إلى برامج قناة سهيل التي يقدمها الفنان المسرحي محمد الأضرعي وقناة بلقيس وباقي قنوات الشرعية.

