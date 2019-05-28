شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة : لحظة استقبال ثابت جواس للاسير المرقشي..في هذا المكان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استقبل اللواء ثابت جواس عصر اليوم الاسير أحمد عمر العبادي المرقشي في حبيل جبر بمحافظة لحج.

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