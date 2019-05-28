تعز: إقرار أسعار محددة لبيع المياه وحزمة عقوبات ضد ملاك الآبار المخالفين

أقرت اللجنة المكلفة بحل مشكلة ارتفاع أسعار المياه بمحافظة تعز اليوم، وإجراءات عقابية تشمل ملاك الآبار وناقلات المياه المخالفين.
وفي الاجتماع الذي رأسه وكيل المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي استعرض مدير فرع مؤسسة المياه سمير عبد الواحد ومدير مكتب النقل محمد النقيب الخطط والآليات المتعلقة بتخفيض أسعار المياه والتي تتضمن إجراءات عاجلة يتم تنفيذها بالتزامن مع النهوض بأداء المؤسسة لاستعادة دورها في توزيع المياه إلى الأحياء السكنية بناء على خارطة يومية.
وتضمنت الآليات وضع أسعار محددة لبيع المياه من الآبار وأجور النقل وضبط المخالفين بالتنسيق مع إدارة شرطة تعز.
وأبدى مدير شرطة المحافظة العميد منصور الاكحلي استعداد الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين ومعاقبتهم وفق الإجراءات التي تضمنتها الآلية المعدة من قبل اللجنة.
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