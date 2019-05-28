شكرا لقرائتكم خبر عن اغلاق اضخم مركز تجاري لملابس الأطفال في العاصمة صنعاء واليمن ومصادر تكشف السبب الغير متوقع ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أغلقت ميلشيا الحوثي فرع مركز سيتي ماكس بالستين بحجة عدم الالتزام بتنفيذ التعليمات المشدد بمنع تداول اوراق نقدية صادرة عن البنك المركزي بعدن .

وقالت مصادر في وزرارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء أن الجهات الأمنية تدخلت بإغلاق المركز بعد التعنت الشديد للقائمين على المركز في التجاوب مع اللجان الموكلة من وزارة الصناعة والتجارة ونيابة الأموال العامة بضبط وتفتيش المراكز التجارية للحد من تواجد العملات الغير القانونية.

Advertisements

وحسب ” وكالة الصحافة اليمنية”اكدت المصادر بأن اللجان الميدانية لوزارة الصناعة والتجارة كانت قد حذرت وابلغت إدارة فرع سيتي مكس في وقت سابق بعدم التداول العملات الجديدة ونشرت برشورات وإعلانات للمركز تحد وتمنع التداول للعملات الغير قانونية لما فيه المصلحة العامة، إلا انهم فوجئوا اليوم بالتجاوب السلبي من القائمين في المركز والتلفظ عليهم بالشتائم إلى ان وصل الأمر إلى الاشتباك مع أعضاء اللجنة بالأيادي وحمل العصي والقطع الحديدية ورفع السلاح (مسدسات) على أفراد اللجنة وهو ما استدعى بتدخل الجهات الأمنية في الموضوع واستلام القضية وضبط المعتدين.

يذكر أن السلطات المختصة تحت اشراف وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع نيابة الأموال العامة والجهات الأخرى ذات العلاقة قامت في وقت سابق بسلسلة حملات توعوية وميدانية، على مستوى الأمانة والمحافظات، تمنع التداول للعملات الجديدة وتسليم تعاميم “إعلان المنع” كمرحلة أولى، والنزول للتفتيش والضبط والتحريز وفق الإجراءات المعروفة والقانونية كـخطوة ثانية.