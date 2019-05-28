برعاية محافظ حضرموت.. الإعداد لحفل تأبين اللواء أحمد المحمدي

عقد اليوم الاجتماع الثاني للجنة الحفل التأبين الفقيد اللواء أحمد سعيد المحمدي، برئاسة محافظ حضرموت وقائد المنطقه العسكريه التانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، وينوب عنه الشيخ سليمان علي المحمدي عضو مجلس النواب.

وهي اللجنة التي شُكلت بقرار من المحافظ، حيث عقد الاجتماع بمدينة المكلا برئاسة الأستاذ محمد علي عمره، وذلك لإعداد حفل التأبين وكتاب التأبين، ولقد عقد الاجتماع الأولي برئاسة نائب رئيس اللجنة الشيخ سليمان علي المحمدي عضو مجلس النواب، وذلك بتاريخ 13 / 5 / 2019.

وقد أقرت إضافة كل من الدكتور عمر سالم المحمدي، والاستاذ خالد مدرك، لعضويتها، كما أقرت استقبال مشاركات ومقالات للزملاء وأصدقاء الفقيد وإرسالها على رقم الواتس آب: 00967733330356