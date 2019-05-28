إصابة شخصين في تظاهرات اعتراضًا على وضع الكهرباء بالمكلا

أفادت مصادر تابعها "الخليج 365"، أن مدنيين اثنين أصيبا في تظاهرات ضد الوضع المتردي الذي تشهده منظومة الكهرباء بساحل حضرموت.

وقالت المصادر، أن متظاهرين اثنين من أبناء المكلا أصيبا باصبات متوسطة، في تظاهرة نظمها شباب غاضبون احتجوا على الانقطاعات المتكررة في مدينة المكلا.

وكان قد أقدم شباب غاضبون مساء الجمعة، على قطع عدد من الشوارع الرئيسية في مدينة المكلا، واضرام النار في الاطارات، احتجاجاًعلى تردي خدمة الكهرباء والتي تزايدت إنقطاعاتها بالتزامن مع إرتفاع درجة الحرارة بشكل كبير.

وكانت الجهات المعنية وذات العلاقة، قد وعدت بتحسين خدمة الكهرباء مع قرب شهر رمضان الكريم، ولكن الخدمة تزداد سوءاً يوماً بعد يوم خاصة مع إرتفاع درجة الحرارة جراء دخول فصل الصيف.