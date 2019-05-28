الحميري يكشف تفاصيل بشأن مصير اختطاف قائد الشرطة العسكرية بتعز

كشف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى محمد مقبل الحميري عن تفاصيل بشأن مصير اختطاف قائد الشرطة العسكرية بتعز .

وقال الحميري بمنشور رصده الخليج 365 إن "الكثير يتصلون علي مستغربين التعامل البارد من قبل السلطتين المحلية والعسكرية بمحافظة تعز ازاء اختطاف قائد الشرطة العسكرية العميد جمال الشميري ، بل ان البعض ذهب الى ان التعامل مع مناطق تعز ليس بشكل متساوي فهناك مناطق مصنفة أ ومناطق ب ومناطق ج ".

وأضاف: يبدو ان منطقة العميد جمال في الترتيب الاخير ، ولو كان هذا القائد من منطقة اخرى لقامت الدنيا ولَم تقعد ، وهي فرصة لتعيين سخص من منطقة أ بدلا عنه، هذا كلام الخبثاء.

وقال: انا أقول لهؤلاء لا تستعجلوا دعوا الساعات أو اليومين والقادمتي تصدق كلامكم أو الكذبة، وختم بالقول: اللهم خيب ظن هؤلاء في قياداتنا المدنية والعسكرية بتعز.