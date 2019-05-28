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جميح يعلق على الفضائح البريطانية المتواصلة في اليمن وحذف تغريدة السفير

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علق الباحث والكاتب السياسي اليمني محمد جميح على الفضائح البريطانية المتواصلة المتعلقة بسياسة لندن بدعم المليشيات في اليمن والدفاع عن مبعوثها مارتن غريفيث .

 

وأشار جميح بتغريدة على حسابه رصدها الخليج 365 مساء اليومن، إلى أن السفير البريطاني مايكل آرون أعاد نشر تغريدة تقول إن الأمم المتحدة ترفض اتهامات هادي لغريفيث، على عكس مضامين الرسالة الأممية التي اعترفت بمشروعية مخاوف الحكومة إزاء المبعوث.

وأضاف: اضطر السفير لحذف التغريدة بعد ردود غاضبة.، وقال: هذا التخبط من طرف السفير لا يليق بتاريخ الدبلوماسية البريطانية الرصينة!.

وتواجه السياسية البريطانية فضائح متواصلة بعد اعلان تأيييد المسرحية الحوثية في الحديدة والدفاع عن المبعوث الاممي مارتن غريفيث رغم التجاوزات التي ارتكبها والانحياز للمليشيات الحوثية.

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