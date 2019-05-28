شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أول محافظة تعز ومدير عام شبكة الشاهد نيوز يناقشان ترتيبات انشاء مقر للشبكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -



ناقش وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي مع مدير عام شبكة الشاهد نيوز للاعلام الرقمي عبدالرحمن عثمان ترتيبات انشاء مقر للشبكة في مدينة تعز.

جاء ذلك في اجتماع عُقد اليوم الاثنين بحضور وكيل المحافظة عبدالحكيم عون ومدير أمن المحافظة العميد منصور الاكحلي ومدير مكتب الاعلام بالمحافظة نجيب قحطان

وشدد الدكتور المخلافي على أهمية دور الشبكة في دعم جهود السلطة المحلية الرامية إلى استكمال معركة تحرير تعز، وبسط سلطة الدولة وإعلاء سيادة القانون وتعزيز قيم التعايش والمدنية.

وأشار الى أهمية توحيد الخطاب الاعلامي المساند للشرعية وتكثيف الجهود لفضح جرائم الميليشيات الانقلابية الحوثية بحق أبناء الشعب اليمني.

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وأكد المخلافي حرص السلطة المحلية في تعز على مساندة ودعم المؤسسات الصحفية ومختلف وسائل الاعلام مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها كادر شبكة الشاهد نيوز منذ انشائها.

وعبرالدكتور المخلافي عن شكره لرجل الاعمال معاذ سعيد ناجي ابو سعيد لدعمه المستمر للشبكة ورجل الاعمال السعودي المهنا لدعمهم لمسابقة الشاهد الرمضانية داعياً رجال الاعمال للاقتداء بهم مشيراً الى أنه سيتم تكريمهم من قبل السلطة المحلية ومنحهم درع المحافظة.

بدوره أشاد مدير عام شبكة الشاهد نيوز للاعلام الرقمي عبدالرحمن عثمان بجهود السلطة المحلية في تفعيل المؤسسات الحكومية وترسيخ الامن والاستقرار وفرض هيبة الدولة والقانون.

واستعرض عثمان عددا من المشكلات التي تواجه العمل الصحفي والإعلامي في المحافظة، مشدداً على ضرورة سرعة تفعيل المؤسسات الاعلامية ودعمها كونها مساند رئيسي في معركة أبناء تعز ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وثمّن في ختام الاجتماع جهود السلطة المحلية بالمحافظة ومساندتها لحرية الصحافة واهتمامها بتنميتها وتكريس قيمها المهنية ومسئوليتها الاجتماعية واحترام الحق في التعبير وابداء الرأي.



يذكر ان شبكة الشاهد نيوز للاعلام الرقمي شبكه متخصصة تقدم عدداً من الخدمات الإعلامية وتختص بالحملات الإعلانية والإعلامية , تتميز بالجمع بين المنهجية والإبداع , فتقف على قاعدة من المرتكزات العلمية التي تضمن حسن الإنطلاقة , وتسير بروح إبداعية شبابية تضمن المواكبة والخروج عن المألوف