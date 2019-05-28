شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : التحالف العربي يصدر بيان ناري يرعب الحوثيين ويعلن :«لدينا المباردة لتسريع الوتيرة العسكرية» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحافي، الاثنين، أن الصواريخ الباليستية التي يملكها الحوثيون لا تزال تمثل خطرا على المنطقة في ظل ارتباط الحوثيين بإيران، وبجماعات إرهابية.

وأكد أن تلك القدرات الصاروخية التي توافرت للحوثيين تشكل خطرا على الداخل اليمني ودول الجوار.

وذكر المالكي بأن التحالف لديه المبادرة بتسريع الوتيرة العسكرية لتحييد تهديدات ميليشيات الحوثيين وكذلك لديه حق الدفاع عن النفس واللجوء لعمليات عسكرية لمنع التهديدات الحوثية الإرهابية، موضحا بأن المليشيا الحوثية لاتفهم سياسياً ولاعسكرياً وهي تتبع بشكل مطلق للحرس الثوري الإيراني.

وأشار إلى تمكن الحوثيين خلال وقت سابق كذلك من الاستيلاء على قدرات صاروخية من الجيش اليمني، يصل مداها من 300 – 500 كيلومترا.

وأعلن أن ميليشيات حزب الله في لبنان زودت الحوثيين بصواريخ من طراز “فاتح” وبطائرات مسيرة.

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وتحدث المالكي عن تصعيد حوثي في استخدام الطائرات المسيرة خلال الآونة الأخيرة، وقال إن التحالف لن يتسامح مع استخدام الطائرات المسيرة في استهداف الداخلين اليمني والسعودي.

ولفت بأن التحالف سيواصل استهداف القدرات النوعية للحوثيين مثل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوارب السريعة، موضحا أن تلك القدرات أطالت الأزمة، وحالت دون امتثال الحوثيين للتفاوض الحقيقي حول التوصل إلى تسوية.

وقال المالكي أحبطنا أكثر من 35 عملا إرهابيا لميليشيات الحوثي في مضيق باب المندب.

وافاد المالكي بأن عدد الصواريخ البالستية والمقاذيف حتى ٢٧ مايو ، ٢٢٦ صاروخ ، ٧١٦٠٦ مقذوف واضاف لدينا معلومات عن كافة المواقع التي تطلق منها الطائرات بدون طيار على المملكة ، وأمن السعودية خط أحمر.

وعرض المتحدث مقاطع فيديو وصورا لاستهداف قوات التحالف للميليشيات الحوثية في محافظة صعدة.