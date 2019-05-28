شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طالب يمني في الهند بظروف غامضة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي طالب يمني يدعى محمد عثمان علي عبدالله دجيره حتفه اليوم الاثنين 27/05/2019 في ظروف غامضة بولاية اندرا براديش (حيدر آباد) الهندية. ومازالت السلطات الأمنية الهندية تجري تحقيقاتها لمعرفة ملابسات قتل محمد عثمان علي عبدالله دجيره. تفاصيل اوفى لاحقا.

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