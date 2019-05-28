شكرا لقرائتكم خبر عن يمن موبايل توزيع أعلى نسبة ارباح للمساهمين عن العام الماضي بواقع 35% والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صنعاء - ماجد واصل

اعلنت شركة يمن موبايل للاتصالات والهاتف النقال توزيع أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة 35 بالمائة، بمبلغ 175 ريال للسهم الواحد بالعاصمة صنعاء .

وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر عبد الله النمير في اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة يمن موبايل أن الشركة حققت نجاحا في التنمية والتطوير باعتبارها أحد أهم الروافد الإقتصادية في اليمن .. داعيآ شركات الاتصالات العمل على الارتقاء بمستوى الأداء وتطوير نوعية وجودة خدمات الاتصالات .

وقال رئيس مجلس ادارة شركة يمن موبايل للهاتف النقال المهندس صادق محمد مصلح في الاجتماع الثامن للجمعية العامة العادية لمساهمي شركة يمن موبايل المنعقدة اليوم بصنعاء إن نسبة أرباح المساهمين في الشركة هي الأعلى بين الشركات والمؤسسات التجارية على مستوى اليمن.

وأوضح أن شركة يمن موبايل حققت ايرادات 70 مليار و507 ملايين بزيادة عن العام الذي سبقه تجاوز 11 مليار ريال رغم الصعوبات التي تمر بها البلاد وزيادة الأعباء الضريبية على الشركة.

وأضاف "إن زيادة الايرادات نتج عن زيادة صافية في أرباح التشغيل للعام 2014 بمبلغ يتجاوز 5 مليارات و700 مليون ريال بالمقارنة عن عام 2013م".

وأشار رئيس مجلس إدارة يمن موبايل الى ان الشركة سعت في العام الماضي الى تنفيذ خطط طموحة للارتقاء بأدائها في مختلف الجوانب الفنية والتسويقية حيث عملت توسعات في تجهيزات الشبكة الرئيسية من سنترالات ووحدات تحكم ووحدات ادارة المشتركين وأنظمة الفوترة بما يتناسب مع الزيادة في عدد المشتركين والتي ارتفعت في العام الماضي الى ما يزيد عن مليون ومائتين ألف مشترك.

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وبيّن أن الشركة عملت على تحديث واستبدال بعض التجهيزات التي لم تعد مواكبة للتغييرات التقنية الحديثة بما يضمن بقاء تجهيزات الشركة مواكبة لأحدث الاصدارات في مجال تقنية الهاتف النقال.

وأوضح بأن الشركة قامت في مجال التغطية بتشغيل ما يزيد عن 50 محطة بث جديدة في مواقع مختلفة لتعزيز تواجد الشركة في مناطق جديدة بالإضافة إلى تأهيل عدد من المواقع التي تعرضت تجهيزاتها لاضرار نتيجة الاحداث الامنية وتم كذلك توسعة محطات البث القائمة لتلبية احتياجات المشتركين من مختلف الخدمات.

وأشار المهندس مصلح إلى ان الشركة تعمل على مواكبة التطورات في تقنية الاتصالات تهيئة لعزم وزارة الاتصالات في اليمن لإصدار تراخيص اجيال جديدة من خدمة شبكة الهاتف النقال حيث يتم دراسة واعداد مشروع الانتقال بشبكة يمن موبايل الى التقنيات الاحدث والانسب التي تتماشى مع مكونات الشبكة الحالية بما يحقق الانتقال التدريجي بالشبكة والخدمات الى الوضع الجديد المستهدف.

واستمع المجتمعون الى تقرير مجلس إدارة الشركة للعام الماضي، واطلعوا على القوائم المالية للشركة وصادقوا على جميعها، كما وافقوا على توزيع الارباح بحسب مقترح مجلس الادارة، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة ومراقب الحسابات عن نتائج اعمال السنة المالية المنتهية 2014م.

كما فوضت الجمعية العامة مجلس الادارة تعيين مراقب الحسابات للعام المالي الجاري، ومباشرة التبرعات وفقاً للقانون.

حضر الاجتماع المدير التنفيذي لشركة يمن موبايل المهندس عامر هزاع ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي الدكتور عبدالحميد مانع الصيح وأعضاء مجلس ادارة الشركة ومندوبي وزارة الصناعة والتجارة والجهاز المركزي للرقابة.

الجدير بالذكر أن شركة يمن موبايل حققت نسبة أرباح العام الماضي شهدت ارتفاعآ بنسبة 5% عن العام قبل الماضي.