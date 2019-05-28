مدرعات سعودية تحت اقدام الجيش واللجان وتطهير موقع للمرتزقة بعسير

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عسير دمر وأحرق ابطال الجيش واللجان الشعبية، يوم الاثنين، أربع مدرعات وتطهير موقع للمرتزقة بعملية هجومية بعسير.

وأكد مصدر عسكري أن أبطال الجيش واللجان تمكنوا بتسديد الله من تدمير وإحراق أربع مدرعات ثلاث منهن نوع BMB وتطهير أحد مواقع المرتزقة بعملية هجومية قبالة منفذ علب، لافتا إلى قتل وجرح العديد من المرتزقة خلال العملية.

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