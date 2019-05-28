محام كويتي يؤكد على مؤامرة سعودية اماراتية لتقسيم اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات قال محام خليجي أن هناك خيوط مؤامرة خليجية لتقسيم اليمن. ‏واشار المحامي الكويتي ناصر الدويلة: يسوق الاعلام السعودي و الاماراتي الى قرب الاعلان عن دولة اليمن الجنوبي وهذا الاعلان ينهي وحدة اليمن. وتابع: اليوم تنسج خيوط مؤامرة تقسيم اليمن و تحطيم الحلم الجميل والله يكون بعون اليمن.

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