شاهد.. أبناء كرش يتهمون أنيس منصور بسرقة أموال المساجد

تداول رواد التواصل الأجتماعي، مقطع فيديو مصور لأبناء حجور في جبهة كرش، ويتهمون القيادي الإخواني "أنيس منصور"، بسرقة أموال بناء مسجد القرية، وذلك بعد تورطه في العديد من عمليات الإغتيال للقيادات السياسية المختلفة.
جدير بالذكر أن القيادي الإخواني "أنيس منصور" يعمل كاتب للمقالات في العديد من الصحف اليمنية التي تدعمها الجماعة الإرخابية، وتلقي العديد من الدورات التدريبية في قناة الجزيرة، وهو أحد أبرز أذرع نجل المخلوع " عبدربه منصور هادي" .
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