وتطرق اللقاء إلى بحث مساهمة تلك المشاريع في تقديم الخدمات وخلق فرص العمل وتحسين المعيشة لأبناء المحافظة.
كما تطرق اللقاء إلى المشاريع التي تم الانتهاء من تصميمها واعداد دراستها الفنية والمالية وفق أفضل الممارسات الدولية والتي سيتم البدء في ترسيتها خلال الأشهر القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ المهرة والسفير آل جابر يبحثان المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي .. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.