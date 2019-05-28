محافظ المهرة والسفير آل جابر يبحثان المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي .. صور

بحث محافظ المهرة، راجح باكريت، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد سعيد آل جابر في الرياض، المشاريع التنموية التي تنفذ حاليا في المهرة .

وتطرق اللقاء إلى بحث مساهمة تلك المشاريع في تقديم الخدمات وخلق فرص العمل وتحسين المعيشة لأبناء المحافظة.

كما تطرق اللقاء إلى المشاريع التي تم الانتهاء من تصميمها واعداد دراستها الفنية والمالية وفق أفضل الممارسات الدولية والتي سيتم البدء في ترسيتها خلال الأشهر القادمة.