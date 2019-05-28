اللواء ابو بكر حسين يعقد اجتماعا للجنة الامنية بأبين

ترأس محافظ ابين اللواء ابو بكر حسين سالم اجتماعا للجنة الامنية بالمحافظة. حيث وقفت امام عدد من التقارير والمستجدات الامنية على مستوى مديريات ومراكز المحافظة

واكد على اهمية وضرورة تكاتف جهود الجميع لمواجهة التحديات التي تواجه أبين بشكل خاص واليمن بشكل عام والتصدي للعناصر الخارجة عن القانون والنظام خاصة المليشيات الانقلابية والعناصر الارهابية التي

تسعى الى زعزعة استقرار اليمن.

جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها امام اللجنة الامنية بمدينة زنجبار اليوم

وطالب بضرورة الحفاظ على الجاهزية الامنية والقتالية والاهتمام بالمقاتلين ورفع معنوياتهم واعطاءهم كافة مستحقاتهم دون استقطاع

وكذا المهاجرين الافارقة الذين يتدفقون على المحافظة والدور المناط امام الجهات الامنية وخفر السواحل واتخاذ الاجراءات الرادعة بحق المتسللين عبر سواحل ابين

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وقد استعرض الاجتماع عدد من القضايا الامنية بالمحافظة

وقد اشاد المحافظ ماقامت به الاجهزه الامنية من ضبط كميات من الحشيش والحبوب المخدرة خاصة ما قام به الحزام الامني في المحافظة من ضبط لكميات من الحشيش والمخدرات المهربه وكذا الاسلحة وغيرها .