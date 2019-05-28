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اللجنة الأمنية المصغره تقف أمام جملة من القضايا بالمهرة

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ترأس مختار بن عويض الجعفري وكيل أول محافظة المهرة اجتماعآ باللجنة الأمنية المصغره  في مكتبة بديوان المحافظة اليوم .

وناقش الاجتماع عددآ من القضايا التي تخص المحافظة  وتعزز الحالة الأمنية فيها في مقدمتها تفعيل الحملة الأمنية والشروع في اجراءات تجنيد خفر السواحل يالمحافظة واشراك السلطات المحليه في المديريات فيها كما ناقش الاجتماع الخطة الأمنية لتأمين مصليات عيد الفطر المبارك  وترتيب البرنامج الأمني في الأسواق في العشر الأواخر من شهر رمضان في مدينة الغيضه خاصة أنها تشهد حالة ازدحام في مثل هذا الوقت من كل عام .

وقد أشاد الوكيل بجهود إدارة أمن المحافظة والمرور والأجهزة الاستخبارية في تعزيز أمن المحافظة وقيامها بدورها في ظل الدعم المقدم من السلطة المحلية بقيادة محافظ المحافظة الشيخ راجح سعيد باكريت .

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