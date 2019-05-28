شاهد .. الميليشيات تحول المساجد إلى مجالس للقات في العشر الآواخر

حولت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، مساجد العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرتها، إلى مجالس لتناول عشبة القات وتبادل الاحاديث، في محاولة لمنع أداء صلاة التراويح التي منعتها .

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً لأحد المساجد وعشرات الميليشيات يفترشونه وهم يتناولون عشبة القات، في تأكيد على إنتهاك الميليشيات لحرمة المساجد وبيوت الله .

وقال الإعلامي الجنوبي، عادل اليافعي، في تغريدة له بتويتر، "من يصدق أن هذه مساجد صنعاء بالعشر الاواخر من رمضان !!" ..

وتساءل بقوله "احقا هذه بلاد الإمام الجليل الشوكاني وعلامة عصره الأمير الصنعاني والإمام الجهبذ مقبل الوادعي والعمراني علماء الأمة؟".. واصفاً هذا المنظر بـ"الانحطاط الرهيب" .