شاهد .. الميليشيات تحول المساجد إلى مجالس للقات في العشر الآواخر

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً لأحد المساجد وعشرات الميليشيات يفترشونه وهم يتناولون عشبة القات، في تأكيد على إنتهاك الميليشيات لحرمة المساجد وبيوت الله .
وقال الإعلامي الجنوبي، عادل اليافعي، في تغريدة له بتويتر، "من يصدق أن هذه مساجد صنعاء بالعشر الاواخر من رمضان !!" ..
وتساءل بقوله "احقا هذه بلاد الإمام الجليل الشوكاني وعلامة عصره الأمير الصنعاني والإمام الجهبذ مقبل الوادعي والعمراني علماء الأمة؟".. واصفاً هذا المنظر بـ"الانحطاط الرهيب" .
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