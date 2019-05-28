تعرف على أسعار بيع وشراء العملات لمساء الأحد

ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في حضرموت، لمساء اليوم الأحد، وهي كالتالي:
اسعار الشراء
السعودي: 147
الدولار : 558
الإماراتي : 148
أسعار البيع :
السعودي : 149
الدولار : 568
الإماراتي : 150
* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.
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