سطت ميليشيات الحوثي الإنقلابية، على رقم "واتساب" الخاص بنائب رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، الذي يدير الحكم في مناطق سيطرتها، سلطان السامعي، عقب خلافات عميقة مع قيادات حوثية كبيرة.
كشف ذلك، النائب البرلماني، أحمد سيف حاشد، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، الاثنين، مؤكدا أن ذلك يعني إنهم يبحثون عن أي تهمة أو شبهة يمكنهم إلصاقها به، ومنها تهمة الخيانة.
وأضاف حاشد مخاطبا الحوثيين: "ما أوضعكم أيها الصغار؟! كل هذا لأنه انتقد الفساد المهول الذي يقطع أنفاسنا؟!!".
وتسيطر ميليشيات الحوثي على شركات الاتصالات وتستخدمها لاغراض سياسية في التصنت والتجسس على معارضيها وتوقيف ارقامهم وتشغليها من جديد عبرهم لمعرفة مراسلاتهم واتصالاتهم.
وفتح السامعي، في تصريحات له مؤخرا، النار على الحوثيين إثر تعرضه وقياديين آخرين للتهميش وتقييد صلاحياتهم وحركتهم.
واتهم السامعي، القيادي الحوثي أحمد حامد (أبو محفوظ) مدير مكتب المشاط (رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الاعلى) بالفساد والسيطرة وتهميش مسؤولي ووزراء حكومة الانقلابيين.
كانت هذه تفاصيل خبر الميليشيات تسطو على حساب "واتساب" قيادي إنتقد فسادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.