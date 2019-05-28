خبير عسكري: الغنائم من الحوثيين في الضالع تكفي لحرب سنة.. صورة

علق خبير عسكري على حجم الغنائم التي وقعت في أيدي قوات الحزام الأمني من معدات الحوثيين خلال المعارك في محافظة الضالع.

ونشر الخبير العسكري خلفان الكعبي صورة رصدها الخليج 365 وقال إنها "من الغنائم الذي تم الاستيلاء من قبل قوات الحزام الامني ف الضالع وكتائب من الوية العمالقة ومقاومة الضالع من مليشيات الحوثي الانقلابية".

وأضاف: حجم الغنائم الذي تم اغتنامها تكفي لحرب لمدة سنه لم يمر على وصولها اكثر من اسبوع واقل تبين ذلك من خلال فحصها من قبل خبراء عسكريين.

كما نشر الكعبي صورة أخرى، لرجال المقاومه يزيلون شعارات الحوثي من مواقع في الضالع.. وقال "اللهم عجل بزوال الحوثة خدم إيران، الحوثة إعداء الإسلام شعاراتهم تناقض سلوكهم وتصرفاته، تحية تقدير وإجلال لرجال المقاومة الجنوبية الابطال قاهري الحوثة الاعداء".