الهلال الأحمر الإماراتي يوزع 500 ألف رغيف خبز على الأسر الفقيرة في الساحل الغربي

وزعت فرق الهلال الأحمر الإماراتي، خلال العشرة الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، 500 ألف رغيف خبز مجاناً على 25 ألف فرداً من الأسر الفقيرة والمحتاجة في مديريات (ذو باب، المخأ، التحيتا، حيس ،الخوخة) بالساحل الغربي لليمن.

وقال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي، في الساحل الغربي، بأن هذه التوزيعات لرغيف الخبز على المحتاجين والمتضررين من أهالي الساحل الغربي، تأتي في إطار مبادرة (مير رمضان) التي أطلقتها دولة الإمارات بداية شهر رمضان الكريم، بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة، في الساحل الغربي وعموم المحافظات اليمنية المحررة.

وأضاف بأنه في سبيل إنجاح عملية توزيع رغيف الخبز على الأسر اليمنية في مديريات الساحل الغربي، قامت الإمارات بدعم 12 مخبزاً في الساحل لإنتاج مليون و500 ألف رغيف خبز خلال شهر رمضان، يستفيد منها أكثر من 750 ألف نسمة.

مواطنون مستفيدون عبروا عن شكرهم وإمتنانهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، على هذه المبادرة الأخوية والإنسانية، التي ساعدتهم في توفير إحتياجاتهم الأساسية من الخبز.

يذكر أن هذه المبادرة تشمل توزيع 20 ألف سلة غذائية متكاملة ، في الساحل الغربي، يستفيد منها أكثر من 120 ألف نسمة، وذلك للتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية، جراء الأوضاع الصعبة التي تعيشها اليمن.