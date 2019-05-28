السلطة المحلية لمحافظة صنعاء تنظم أمسية رمضانية بمأرب ودعوات لتوحيد الصفوف

نظمت السلطة المحلية بمحافظة صنعاء، أمس الأحد، أمسية رمضانية لأبناء المحافظة برعاية محافظ المحافظة اللواء عبدالقوي أحمد عباد شريف.

وحسب مصادر حكومية، فإنه في الأمسية ألقى المحافظ شريف، كلمة رحب فيها بالحاضرين، ناقلا لهم فيها تحيات الرئيسعبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.

وأكد المحافظ شريف في كلمته على ضرورة التلاحم ولملمة الصفوف أمام العدو الحوثي الانقلابي الغاشم الذي انقلب على الدولة ومؤسساتها.

وأضاف “نحن أمام مرحلة مفصلية تستدعي ان نتلاحم جميعا وأن نتوحد وان نتحمل بعضنا البعض، ونكبر على الصغائر، وأنه لا يمكن أن ندخل صنعاء مالم نكون جنود نؤزر الجنود المقاتلين في الجبهات والشهداء”.

وأكد أننا اليوم نقف أمام ثلاث معارك نخوضها، معركة الجبهات، والغذاء، والإعلام، داعيا الإعلاميين ووسائل الإعلام إلى توجيه اقلامهم للعدو ومحاربته إعلاميا بالكلمة والصورة.

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وخاطب المحافظ شريف الحاضرين: نحن اليوم أمام مشروع استعادة وطن من أمام من عبثوا بالوطن والدولة والشعب ونهبوا مؤسسات الدولة وعبثوا بها، داعيا الجميع أحزاب وتحالفات وقبائل ومنظمات مجتمع مدني إلى التوحد في الموقف والخطاب في مواجهة الحوثي والوقوف مع الدولة ومساندتها.

وفي الأمسية ألقيت العديد من الكلمات عن الشهداء والجرحى وقبائل طوق صنعاء، ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، ومكاتب عموم السلطة المحلية، دعت في مجملها أبناء صنعاء جميعا للوقوف صفا واحدا تجاه العدو المليشاوي واستعادتها من قبضته، مؤكدة على الجميع التعاضد والتلاحم والتوحد.

واستعرضت الكلمات جميعها إنجازات السلطة المحلية في المحافظة خلال الفترة الماضية في المديريات المحررة وما قدمته من إنجاز ودعم للنازحين في كافة جوانب الحياة.

حضر الأمسية العديد من القيادات العسكرية والمسؤولين في مقدمتهم مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اللواء محسن خصروف، ووكيلي محافظة صنعاء، عبدالخالق الجندبي، وعبداللطيف المرهبي، ومدير مكتب التعليم الفني بمحافظة مأرب، ناجي الحنيشي، وجمع كبير من أبناء محافظة صنعاء.