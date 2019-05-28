التحالف العربي يعلن عن إحباط 35 عملاً إرهابياً للميليشيا في باب المندب

أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن طيار، تركي المالكي، عن إحباط أكثر من 35 عملاً إرهابيا لميليشيات الحوثي الإنقلابية في مضيق باب المندب .

وحمل المالكي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده اليوم في العاصمة السعودية الرياض، النظام الإيراني مسؤولية إطالة أمد الأزمة في اليمن .. مضيفاً أن الميليشيات الحوثية تواصل تهديد الملاحة البحرية في باب المندب .

وأشار إلى أن التحالف العربي لن يتسامح مع إطلاق الحوثيين طائرات بلا طيار وتهديدهم للمدنيين .. مؤكداً أن لدى التحالف العربي أدلة تؤكد أن الحرس الثوري الإيراني يقوم بتزويد ميليشيات الحوثي بتقنيات الصواريخ الباليستية .

وأكد أن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته إزاء التهديد الصاروخي الحوثي .. لافتاً إلى أن الميليشيات الحوثية تحاول استهداف المدن السعودية بالصواريخ الباليستية .

ولفت إلى أن التحلاف العربي يتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات الصاروخية لميليشيات الحوثي .