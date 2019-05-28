شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: التحالف العربي يهدد بفضح ”الحرس الثوري” ويتوعد الحوثيين بحرب غير مسبوقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي، الاثنين، أنه سيقوم بإلاعلان عن أدلة تفضح الحرس الثوري في اليمن. جاء ذلك خلال مؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث باسم التحالف العربي، العقيد، تركي المالكي.



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