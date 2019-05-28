شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اصابة مواطن برصاص قوة أمنية أطلقت النار على محتجين في المكلا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلقت قوة أمنية الرصاص الحي على محتجون في مدينة المكلا بحضرموت

وقال شهود عيان للمشهد اليمني أن جنود من النخبة الحضرمية أطلقوا الرصاص على مواطنين محتجين في حي السلام بالمكلا، مما اسفر عن إصابة مواطن في ساقه الأيمن.

وأضاف الشهود، أن القوة الأمنية وصلت الى المكان لفض إحتجاجات غاضبة من تردي خدمة الكهرباء.

وتشهد مدينة المكلا غليان شعبي وبوادر ثورة غاضبة إثر تردي الخدمات في المدينة، وعجز سلطة المحافظة على معالجتها.