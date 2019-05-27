البنك الدولي يوافق على صرف المساعدات للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية

أعلنت الحكومة اليمنية، الاثنين، موافقة البنك الدولي صرف مساعدات للمستفيدين من صندوق الراعية الاجتماعية. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال في تصريح لها نقلته وكالة الأنباء اليمنية:"إن البنك الدولي وافق على صرف مساعدات للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية لأربع دورات قادمة". وأوضحت أن منظمة اليونيسف ستتولى عملية التنفيذ للمستفيدين البالغ عددهم مليون و500 ألف حالة إلى يونيو 2020م والتي ستسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية.



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