شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة عربية تخطف شابا وتصوره عاريا من أجل إجباره على الزواج بها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لجأت فتاة جامعية إلى حيلة غريبة للزواج من شاب بينهما علاقة عاطفية، بعد رفض الشاب الزواج منها بحجة عدم رغبة أهله في تلك الزيجة، فاتفقت مع 6 أشخاص على اختطافه وتصويره عاريا وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة، وتم تحرير الطالب وضبط 4 متهمين، وجار ضبط باقي المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، بورود بلاغ من أهلية طالب جامعي يدعي"ا"23 سنة، بالفرقة الرابعة كلية تجارة، مقيم دائرة القسم، بقيام 6 أشخاص باختطافه أثناء ذهابه للامتحان.

وتبين من تحريات العميد يحيي راضي رئيس مباحث القليوبية، أن المجنى عليه تربطه علاقة عاطفية بفتاة مقيمة بمحافظة الجيزة، وبالفحص والتحري تيين أن تلك الفتاة اتفقت مع 6 أشخاص على اختطافه لإجباره على الزواج منها، بعد أن وعدها بالزواج بعد قصة حب دامت أكثر من عام، وتعددت اللقاءات بينهما، تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وتم تحرير الطالب وضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين وتولت النيابة التحقيق.