شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تعلن رفضها التعامل مع المبعوث الاممي لتجاوزه الاعراف الدبلوماسية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفضت الحكومة الشرعية التعامل حاليا مع المبعوث الاممي الي اليمن غريفيث، وقالت انه لا يمكن القبول بعودته دون ترتيب لقاء رفيع لبحث التجاوزات موضحا بأن الحكومة طلبت ضمانات بعدم تكرار تجاوزات غريفيث.

وافادت الحكومة ، إن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، تجاوز الأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية، بعقد لقاءات ثنائية مع زعيم الحوثيين، طيلةالفترة الماضية،رغم كونه أحد المشمولين بالعقوبات الدولية تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة .

وقال وزير الإعلام معمر في تغريدة على”توتير”، إن هذه اللقاءات التي تمت دون تفويض من مجلس الامن،وتوجيه المبعوث الدولي الشكر لزعيم المليشات الحوثية في جلسة مجلس الأمن الاخيرة،يمثل سابقة خطيرة في تاريخ الأمم المتحدة.

وتابع إن لقاءات غريفيث تثير الكثير من علامات الاستفهام حول توافق اداء بعثتها في اليمن مع القانون الدولي وميثاق وأنظمةعمل الأمم المتحدة.

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قال مصد حكومي لقناة العربية الاخبارية قبل قليل بأن الشرعية اليمنية ترفض التعامل حاليا مع المبعوث الاممي الي اليمن غريفيثس ولا يمكن القبول بعودة غريفيثس دون ترتيب لقاء رفيع لبحث التجاوزات موضحا بأن الحكومة اليمنية طلبت ضمانات بعدم تكرار تجاوزات غريفيثس

وذكرت الحكومة ، إن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، تجاوز الأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية، بعقد لقاءات ثنائية مع زعيم الحوثيين، طيلةالفترة الماضية،رغم كونه أحد المشمولين بالعقوبات الدولية تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة .

وقال وزير الإعلام معمر في تغريدة على”توتير”، إن هذه اللقاءات التي تمت دون تفويض من مجلس الامن،وتوجيه المبعوث الدولي الشكر لزعيم المليشات الحوثية في جلسة مجلس الأمن الاخيرة،يمثل سابقة خطيرة في تاريخ الأمم المتحدة.

وتابع إن لقاءات غريفيث تثير الكثير من علامات الاستفهام حول توافق اداء بعثتها في اليمن مع القانون الدولي وميثاق وأنظمةعمل الأمم المتحدة.