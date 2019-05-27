شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الحزام والعمالقة تتأهب لمعركة الفاخر والدبيش يؤكد: غنمنا سلاح سنة وجرحى المليشيا ينزفون حتى الموت(هل دقت ساعة الصفر بالساحل الغربي) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الناطق باسم عمليات تحرير الساحل الغربي وضاح الدبيش، أن القوات الجنوبية المرابطة شمال الضالع باتت تتأهب للتقدم نحو الفاخر والسيطرة عليها.

وتحدث الدبيش عن إنجازات وصفها بالكبيرة دكت أوكار مليشيات الحوثي الانقلابية.

ونشر الدبيش صور تبين حجم الغنائم الذي تم اغتنمتها قوات الحزام الأمني الضالع وكتائب من ألوية العمالقة والصاعقة ومقاومة الضالع.

وقال الدبش إن حجم الغنائم الذي تم اغتنامها تكفي لحرب سنة كاملة حيث لم يمر على وصولها أكثر من أسبوع واقل و تبين ذلك من خلال فحصها من قبل خبراء عسكريين.

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كما بث الدبيش صورا لدبابات محترقة يبدوا أنها قد استهدفت من قبل وحدة مضاد الدروع الساحل الغربي.

و نجحت قوات الحزام الامني والصاعقة والعمالقة بمساندة مقاومة الضالع في تحرير منطقة شخب غرب قعطبة، بعدما تمكنت من هزيمة المليشيات الحوثية.

وتمكنت كذلك من السيطرة على منطقة الدوحجة ومحطتي البعوة والغاز ومفرق عويش في جبهة حجر على محور باجة شمال غرب الضالع.

وأشار الى ان التنكيل والسحق اليومي أصاب قيادات مليشيات الحوثي بالعجز واصبحت غير قادرة على الخروج من جحيم ما دخلوه حيث انقطعت بهم سبل الاتصال و أصبحوا غالبيتهم مشتتين في الجبال والوديان.

وأضاف: أخبرني أحدى القادة العسكريين، خلال تحرير العديد من المناطق والجبال والثكنات العسكرية بأنهم وجدوا عشرات الجثث ق من عناصر مليشيات الحوثي وعليه آثار أدوات التضميد "ملقاة في العراء"حيث لم يتمكنوا من إسعافهم إلى أماكن آمنة جراء ضربات المقاومة والضغط والمباغتة من قبل القوات الحزام الأمني وألوية العمالقة والمقاومة ما دفع بمن تبقى من عناصر مليشيا الحوثي المحاصرة الى الفرار إلى منطقة الفاخر تاركين الجرحى ينزفون حتى الموت.