عــــــــــاجل : إقلاع المقاتلة الأمريكية إف 35 مع حمولة أسلحة كاملة باتجاه الحدود الإيرانية .. وهذا ما يحدث (فيديو مرعب)

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عدن - ياسمين التهامي - أقلعت مقاتلتان من الجيل الخامس من طراز F-35A Lightning II التابعة لسلاح الجو الأمريكي وهي في “وضع الوحش” من قاعدة الظفرة الجوية بالقرب من الحدود مع إيران.
“وضع الوحش” يعني وضع الأسلحة على السطح الخارجي لطائرة “إف-35أ” وعكسه هو “وضع التخفي”، عندما يجب أن تكون الأسلحة موجودة فقط داخل المقاتلة.
وفقًا لما ذكره The Aviationist ، حملت كلتا الطائرتين أربع قنابل موجهة مع نظام التوجيه بالليزر GBU-12 وصاروخين موجهين “جو — جو” ورأس الأشعة تحت الحمراء AIM-9 Sidewinder.
تقع قاعدة الظفرة الجوية بالقرب من ساحل الخليج العربي قبالة إيران. ويوجد فيها طائرات من الجناح الجوي الاستكشافي 380 التابع للقوات الجوية الأمريكية وF-35A الأولى.
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