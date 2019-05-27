شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعرف أن هاتفك الذكي تم اختراقه؟ إليك هذه العلامات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في ظل التطور الهائل للهواتف الذكية أصبحنا نعتمد عليها بشكل متزايد في كل أمور حياتنا فمن خلالها يتم التواصل وإنجاز المهام اليومية، كما أننا نخزن عليها معلوماتنا الشخصية الحساسة مثل التفاصيل المصرفية والرسائل الخاصة، والمكالمات، ورسائل البريد الإلكتروني، والعديد من المعلومات الأخرى، التي تجعلها صيدا ثمينا للاختراق والتجسس، لكن كيف يُمكنك التعرف على أن هاتفك المحمول قد تم اختراقه؟ وللإجابة عن هذا السؤال نقدم لكم أبرز العلامات التي إذا لاحظتها على هاتفك الذكي، فاعلم أن شخصاً ما اخترقه ويتجسس عليك، وفي هذه الحالة أمامك خياران، إما إصلاح هذا الخلل أو استبداله فوراً.

1- زيادة كبيرة في استخدام بيانات الإنترنت، حيث يعتبر ذلك مؤشرا على تثبيت برامج مراقبة على هاتفك.

2- انتهاء شحن بطارية هاتفك بسرعة نظرا لوجود برامج التجسس التي تعمل في الخلفية طوال الوقت، ما يعني أنها تستخدم الطاقة وتستنزف البطارية.

3- إذا كان هاتفك ساخنا للغاية فقد يكون ذلك بسبب تشغيل تطبيق خبيث في الخلفية، يمثل ضغطا على وحدة المعالجة المركزية CPU.

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4- ضعف أداء هاتفك كأن يكون بطيئا في إرسال واستقبال النصوص وتأدية المهام الأخرى بواسطة هاتفك، قد تكون تلك علامة على تعرض هاتفك للاختراق.

5- وجود ضوضاء مستمرة وتشويش في بعض مكالماتك الهاتفية، تكون في صورة أصداء أو نقر أو أصوات بشرية أو تصفير.

6- وجود بعض الأنشطة غير المعتادة، مثل استقبالك رسائل متعلقة بأمن المعلومات تُعلمك بأنه قد تم النفاذ إلى بريدك الإلكتروني أو حسابك على مواقع التواصل باستخدام جهاز جديد أو روابط لإعادة ضبط كلمة المرور .

7- عندما تجد أن خاصية "البلوتوث" قيد التشغيل رغم أنك لم تقم بتشغيلها، إذ يمكن أن يسمح البلوتوث للمتسللين بالوصول إلى هاتفك دون حتى لمسه.

8- ملاحظة وجود سلوك غريب على هاتفك كإضاءة شاشته بشكل مفاجئ، على الرغم من عدم لمسك لها، أو قد يبدأ في عمل ضوضاء غريبة، أو يغلق نفسه بنفسه.