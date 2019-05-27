شكرا لقرائتكم خبر عن ليس من خلال الضالع ...محلل عسكري جنوبي يكشف عن خطة ستسهل للحوثيين التقدم باتجاه عدن وتكرار سيناريو 2015 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد المحلل العسكري، العميد خالد النسي، أنه لا خوف على الضالع مهما كان حجم المؤامرة عليها من قبل الانقلابيين وعناصر الإخوان.

وكتب النسي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي ،تويتر، لا خوف على الضالع مهما كان حجم المؤامرة ونحن على يقين أنهم لن يمروا، الخوف من تكرار سيناريو 2015 ومحاولة العوده إلى عدن عبر تعز كرش العند بتسهيل وتعاون من قوات الإخوان في تعز.

وأضاف إذا حصل ستكون ضربه قاضية للاثنين وستوحد الجنوبيين وتقربهم أكثر نحو هدفهم ".

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