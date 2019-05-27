شكرا لقرائتكم خبر عن في ظل الحرب وفتح آفاق للاستثمار .. تعز تفتتح اكبر مول تجاري في وسط المدينة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تعز/ وفاء المطري

في ظل الحرب الذي تعيشه محافظة تعز ولفتح آفاق جديده لدعم وتشجيع الاستثمار وتشغيل الايادي العاطلة عن العمل ، افتتح وكيل أول بالمحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي مساء اليوم المول التجاري الاكبر والواقع وسط المدينة " نيو مارت" والذي يعد المول الاول الذي تم افتتاحه بالمدينة منذ اندلاع الحرب الحاصلة .

وبذلك اكد وكيل اول بالمحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي ان

محافظة تعز بحاجة ماسه الى مثل هذه المشاريع الاستثمارية التي تساهم في توفير فرص العمل للكثير من العاطلين عن العمل والحد من البطالة وبالأخص في ظل الحرب والحصار الذي تعاني منه المدينة ،

مشيراً إلى أن السلطة المحلية ستبذل كافة جهودها في سبيل تسهيل كافة الاجراءات لكل المستثمرين ورجال المال والاعمال في الداخل والخارج لتنفيذ واقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية بالمحافظة وفي كافة المجالات ،

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مؤكداً ان محافظة تعز اصبحت تعيش مرحلة من الاستقرار والامن في ظل تكاتف الاجهزة الامنية والعسكرية والتي تقف امام مرحلة حرجة لا يمكن تجازها الا بتظافر جهود الجميع ، مشيداً المخلافي بدور المستثمر الذي نفذ مشروع المول التجاري في هذه المرحلة والذي يحوى انواع السلع المختلفة وساهم في توفير متطلبات الأسرة تحت سقف واحد .

من جهته اشار عبدالنور الخليدي وكيل مالك مركز نيو مارت التجاري ، أن المركز استكمل افتتاح المرحلة الاولى في ظل الحرب الذي تعيشه اليمن عامه وتعز على وجه الخصوص ،

واضاف الخليدي إن "المراكز التجارية من القطاعات التي أخذت حيزاً مهماً في النشاط الاستثماري ، كما انه يعطي لمسة جمالية ويخلق ابتسامه في وجوه ابناء المحافظة ويعتبر تحدي للحرب والحصار الذي تعيشه المدينة ، وساهم في تلبية حاجة المواطنين في مجالي التسوق والترفيه" وتوفير كل احتياجات الاسر المستهلكة .

حضر الافتتاح وكيل المحافظة الدكتور عبدالحكيم عون وعدداً من مدراء عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة وحشد كبير من المواطنين ، في حين ان المول بمناسبة الافتتاح سيشهد مهرجان يومي وختامي لمدة 15 يوماً يجرى فيه سحوبات فوريه على جوائز كبري وقيمه .